Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пеллегрини: «Агуэро – лучший нападающий в АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини после победы над «Челси» в матче 34-го тура чемпионата Англии остался восхищен игрой нападающего Серхио Агуэро. Напомним, что форвард «горожан» отметился в этой встрече хет-триком.

    «Серхио делает вклад в каждый матч, на каждой неделе сезона – это ключевой игрок команды. Я уверен, что он лучший нападающий в английской Премьер-лиге.

    Сегодняшняя игра команды была слаженной и целостной, и мы заработали три важнейших очка, потому что хотим завершить сезон как можно лучше. Пока наша главная задача – это предстоящие матчи Премьер-лиги. Нам еще предстоит побороться за шесть очков в чемпионате, а затем нас ждет первый матч полуфинала ЛЧ», – подчеркнул Пеллегрини.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2016 06:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11