Ван Гаал: «Челси» обыграет «Манчестер Сити», я надеюсь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал результат матча 34-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:0).

«Мы получили три очка и немного оторвались от «Саутгемптона» и «Вест Хэма», так что это очень важные баллы. А самой игрой я не слишком доволен. Мы должны решать исход матча намного раньше, а сегодня нам это не удалось.

Перед игрой я сказал парням, что «Челси» может обыграть «Манчестер Сити», который имел ту же проблему, что и мы – матч в середине недели. «Челси» будет лучше готов к игре, и они победят, я надеюсь», – сказал ван Гаал.