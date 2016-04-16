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    Единственный и победный гол Смолова в матче с «Тереком»

    В матче 24-го тура РФПЛ «Терек» на своем поле уступил «Краснодару». Вашему вниманию – единственный гол в этой встрече.

    0:1 – Смолов, 43

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2016 16:26
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 17 апреля 2016, 00:51

      Так хочется снова увидеть Краснодар в Европе!)

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 16 апреля 2016, 22:07

      Галицкому надо по чаще нагоняй устраивать команде,и результат будет

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 апреля 2016, 20:27

      Молодцы быки! Защитили Европу!

      0
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 16 апреля 2016, 19:11

      Федька что-то разошелся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 16 апреля 2016, 19:01

      !!!

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      Рейтинг: +12

      agul_BEDUK 16 апреля 2016, 18:25

      гол спорный, но так кавказ гасят всячески то очевидный

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 апреля 2016, 18:09

      Что Ростову судьи помогли-что сейчас Краснодару-противно смотреть на такой футбол.

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 апреля 2016, 18:05

      даже если оффсайд...причем тут смолов ..или кононов..все претензии к судьям..детектор лжи что показал?)))

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 апреля 2016, 18:03

      смолов бомбардир..молодец!

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      Рейтинг: +141

      вавос 16 апреля 2016, 17:45

      Заслуженно.

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