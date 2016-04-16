Единственный и победный гол Смолова в матче с «Тереком»

Так хочется снова увидеть Краснодар в Европе!)
В матче 24-го тура РФПЛ «Терек» на своем поле уступил «Краснодару». Вашему вниманию – единственный гол в этой встрече.
0:1 – Смолов, 43
В матче 24-го тура РФПЛ «Терек» на своем поле уступил «Краснодару». Вашему вниманию – единственный гол в этой встрече.
0:1 – Смолов, 43
Галицкому надо по чаще нагоняй устраивать команде,и результат будет
Молодцы быки! Защитили Европу!
!!!
гол спорный, но так кавказ гасят всячески то очевидный
Что Ростову судьи помогли-что сейчас Краснодару-противно смотреть на такой футбол.
даже если оффсайд...причем тут смолов ..или кононов..все претензии к судьям..детектор лжи что показал?)))
смолов бомбардир..молодец!
Заслуженно.