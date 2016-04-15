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    «Манчестер Сити» договорился с «Боруссией» Д о трансфере Гюндогана за 30 миллионов

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган, вероятно, продолжит свою карьеру в «Манчестер Сити».

    Сообщается, что в результате переговоров, длившихся несколько недель, англичанам удалось договориться с «Боруссией» Д о трансфере футболиста. Сумма сделки составит 30 миллионов фунтов.

    По сведениям источника, с Гюндоганом уже встречались спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн и будущий главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола.

    Ранее появлялась информация о том, что клубы не могли договориться о сумме трансфера.

    Источник: The Sun

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    15.04.2016 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 16 апреля 2016, 13:51

      один из тех игроков, о которых разговоров больше, чем толку от него! Другое дело кого-то из великолепного трио Мхитарян-Обамеянг-Ройс лишиться, тогда да это потеря. А гюндоган кто такой и чем он хорош???)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Solmon 16 апреля 2016, 02:49

      МС попрет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 16 апреля 2016, 02:15

      Он что топ игрок? Пусть еще Широкова купят...

      1
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      Рейтинг: +31

      klichik 15 апреля 2016, 23:58

      Очень вероятно, что не состоится трансфер.

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