«Манчестер Сити» договорился с «Боруссией» Д о трансфере Гюндогана за 30 миллионов

один из тех игроков, о которых разговоров больше, чем толку от него! Другое дело кого-то из великолепного трио Мхитарян-Обамеянг-Ройс лишиться, тогда да это потеря. А гюндоган кто такой и чем он хорош???)))
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган, вероятно, продолжит свою карьеру в «Манчестер Сити».
Сообщается, что в результате переговоров, длившихся несколько недель, англичанам удалось договориться с «Боруссией» Д о трансфере футболиста. Сумма сделки составит 30 миллионов фунтов.
По сведениям источника, с Гюндоганом уже встречались спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн и будущий главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола.
Ранее появлялась информация о том, что клубы не могли договориться о сумме трансфера.