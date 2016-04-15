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    Зидан не считает «Манчестер Сити» легким соперником

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, подводя итоги жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, подчеркнул, что у «Манчестер Сити» хорошая команда.

    «Конечно, такой клуб, как «Реал», всегда будет считаться фаворитом, но наш соперник имеет в своем составе очень хороших исполнителей, поэтому я не хочу даже и думать о том, что «Сити» будет легким соперником. До этого подобное говорили про «Вольфсбург», но все видели, с чем нам пришлось иметь дело.

    Уверен, нас ждет серьезное противостояние. Рад, что ответный поединок мы проведем на своем поле», – сказал Зидан.

    Источник: Goal.com

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    15.04.2016 17:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      psyoneek21074 15 апреля 2016, 22:15

      и правильно

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