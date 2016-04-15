В полуфинале ЛЧ «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Бавария» – с «Атлетико»

В швейцарском Ньоне сегодня состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов-2015/16, по итогам которой стало известно, что мадридский «Реал» встретится с «Манчестер Сити», а «Атлетико» сойдется в борьбе с «Баварией».

«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Испания)

«Атлетико» (Испания) - «Бавария» (Германия)

Стоит отметить, что первые матчи 1/2 финала престижнейшего европейского турнира состоятся 26 и 27 апреля, ответные – 3 и 4 мая. Финальная встреча пройдет 28 мая в Милане.