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    В полуфинале ЛЧ «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Бавария» – с «Атлетико»

    В швейцарском Ньоне сегодня состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов-2015/16, по итогам которой стало известно, что мадридский «Реал» встретится с «Манчестер Сити», а «Атлетико» сойдется в борьбе с «Баварией».

    «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Испания)

    «Атлетико» (Испания) - «Бавария» (Германия)

    Стоит отметить, что первые матчи 1/2 финала престижнейшего европейского турнира состоятся 26 и 27 апреля, ответные – 3 и 4 мая. Финальная встреча пройдет 28 мая в Милане.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2016 12:46
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир 7 февраля 2022, 17:05

      — Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole,

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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 16 апреля 2016, 22:01

      Обожаю баварию,но атлетико себя зарекомендовал красиво и мс тоже красавцы-надеюсь вышибут реал,как атлетико барсу

      0
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      Рейтинг: +38

      -lol- 16 апреля 2016, 07:08

      Финал: МС - Атлетико

      -1
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      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 16 апреля 2016, 05:52

      а ты уверен? в 2013/2014 реал играл с баварией в полуфинале. она была фаворитом турнира. в отичие от челси и атлетико... так что неправда за тобой.

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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz 15 апреля 2016, 17:23

      Из года в год при каждой жеребьевке самый слабый соперник достается Реалу, я не сторонник теорий заговора, но это уже даже не забавно)

      5
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      Рейтинг: +319

      alexfor > BarcaRulezz 15 апреля 2016, 19:35

      ничего) в том году тоже, на их взгляд, самого слабого дали, но реал оказался еще слабее)))
      в этом году возможно повторение)

      3
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 15 апреля 2016, 16:21

      Бавария - Манчестер Сити было много раз, Реал - Атлетико тоже старая тема, а вот Атлетико - Бавария это что-то новенькое!

      3
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      Рейтинг: +1055

      3ton 15 апреля 2016, 16:15

      Как же в наглую тащат Риал .Ожидаемо не свели с Атлетико.

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > 3ton 15 апреля 2016, 19:36

      конечно, не свели. как роналду хет-трики колотить будет))

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      Рейтинг: +12

      tunik84 15 апреля 2016, 16:00

      да

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      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 15 апреля 2016, 15:49

      реал пройдет но не с большой разницей мячей. бавария таже

      3
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > Уличный Пац 90х 15 апреля 2016, 16:04

      Атлетико пройдет

      2
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 15 апреля 2016, 15:46

      Хотелось бы Реал- Бавария.

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