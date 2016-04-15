В полуфинале ЛЧ «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Бавария» – с «Атлетико»

— Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole,
В швейцарском Ньоне сегодня состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов-2015/16, по итогам которой стало известно, что мадридский «Реал» встретится с «Манчестер Сити», а «Атлетико» сойдется в борьбе с «Баварией».
«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Испания)
«Атлетико» (Испания) - «Бавария» (Германия)
Стоит отметить, что первые матчи 1/2 финала престижнейшего европейского турнира состоятся 26 и 27 апреля, ответные – 3 и 4 мая. Финальная встреча пройдет 28 мая в Милане.