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    В сборную УЕФА вошли четверо игроков «Атлетико»

    В УЕФА составили символическую сборную прошедшей недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Интересно, что в нее вошли сразу четыре игрока «Атлетико», который выбил из розыгрыша турнира «Барселону».

    Сборная прошедшей недели выглядит следующим образом:

    Джо Харт («Манчестер Сити»),

    Филипе Луис («Атлетико»),

    Диего Годин («Атлетико»),

    Николас Отаменди («Манчестер Сити»),

    Даниэль Карвахаль («Реал»),

    Каземиро («Реал»),

    Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»),

    Артуро Видаль («Бавария»),

    Сауль Ньигес («Атлетико»),

    Криштиану Роналду («Реал»),

    Антуан Гризманн («Атлетико»).

    Источник: УЕФА

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    14.04.2016 16:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 апреля 2016, 21:35

      Еще забыли: Риццоли («Атлетико»)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 14 апреля 2016, 18:35

      Атлетико красавчики!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 14 апреля 2016, 18:05

      Все по делу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 14 апреля 2016, 17:55

      Желаю что бы гнилая тактика атлетов провалилась и они с треском пролетели!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +19

      forgiven_guy 14 апреля 2016, 16:36

      и ни одного из Барсы

      2
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