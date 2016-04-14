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    «ПСЖ» рассматривает вариант приглашения Моуринью

    Португальский специалист Жозе Моуринью может сменить Лорана Блана на посту главного тренера «ПСЖ».

    Руководство французского клуба недовольно выступлением команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и всерьез раздумывает об увольнении Блана. В случае отставки 50-летнего тренера парижане намерены обратиться к услугам Моуринью, видеть которого на посту наставника команды желает сам президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

    Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью этим летом может возглавить «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.04.2016 07:50
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70

      Aliencas 14 апреля 2016, 11:49

      Утка. ПСЖ норм сыграл в ЛЧ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 14 апреля 2016, 09:57

      Куда ещё ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1

      screamvoltage 14 апреля 2016, 09:48

      Норм

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 14 апреля 2016, 09:24

      ПСЖ не тренера а чемпионат менять надо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 апреля 2016, 08:20

      Его же в сборную Сирии сватали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      trahtorist92 14 апреля 2016, 07:58

      Как же М.Ю?

      0
      Ответить
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