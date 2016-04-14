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«ПСЖ» рассматривает вариант приглашения Моуринью

14 апреля 2016, 07:50
6

Португальский специалист Жозе Моуринью может сменить Лорана Блана на посту главного тренера «ПСЖ».

Руководство французского клуба недовольно выступлением команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и всерьез раздумывает об увольнении Блана. В случае отставки 50-летнего тренера парижане намерены обратиться к услугам Моуринью, видеть которого на посту наставника команды желает сам президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью этим летом может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Источник: Telegraph.co.uk
Франция. Лига 1 ПСЖ Моуринью Жозе Блан Лоран
Комментарии (6)
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trahtorist92
1460609929
Как же М.Ю?
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Kulimen
1460611219
Его же в сборную Сирии сватали
Ответить
Lexa_Lexa
1460615065
ПСЖ не тренера а чемпионат менять надо
Ответить
screamvoltage
1460616484
Норм
Ответить
Витус Беринг
1460617073
Куда ещё ?
Ответить
Aliencas
1460623774
Утка. ПСЖ норм сыграл в ЛЧ.
Ответить
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