«ПСЖ» рассматривает вариант приглашения Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью может сменить Лорана Блана на посту главного тренера «ПСЖ».

Руководство французского клуба недовольно выступлением команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и всерьез раздумывает об увольнении Блана. В случае отставки 50-летнего тренера парижане намерены обратиться к услугам Моуринью, видеть которого на посту наставника команды желает сам президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью этим летом может возглавить «Манчестер Юнайтед».