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    Фабрегас: «Самые техничные футболисты? Месси, Неймар, Глеб»

    Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас поделился воспоминаниями об игре в футбол в раннем возрасте, а также назвал самых техничных игроков, против которых ему приходилось выступать.

    – В каком возрасте вы впервые начали играть в мяч?

    – У нас есть видеокассета с записью, где я играю в своeм первом школьном турнире в четырехлетнем возрасте. Но это был именно турнир. Впервые начал играть в мяч? Подозреваю, это случилось, когда я научился ходить.

    – Сколько лет вам было, когда вы впервые начали чеканить мяч?

    – Я начинал отрабатывать чеканку мяча на воздушных шарах. Это был футбольный трюк, который я начал понемногу изучать. Затем я начал использовать футбольный мяч, но точно не вспомню, когда именно это было. Вероятно, мне было где-то около четырeх лет.

    – Над какими элементами мастерства вы работали в детстве усерднее всего?

    – Практически ничего такого не было. Я всегда хотел организовывать результативные атаки. Я никогда не был эгоистичным в игре и всегда старался отдать передачу партнeрам.

    – Какой технический элемент, увиденный вами в игре, поразил больше всего?

    – Вероятно, Роналдо. Бразильский Роналдо. Он начал делать бисиклету и эластико вскоре после того, как его подписала «Барселона».

    - Назовите самого техничного игрока не из «Челси», с кем или против кого вам приходилось выступать?

    – Месси, Неймар… Александр Глеб был очень техничным футболистом. Деннис Бергкамп, Тьери Анри. Таких футболистов было множество.

    Источник: ФК «Челси»

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    13.04.2016 17:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 14 апреля 2016, 00:28

      Глеб арсеналовчкого периода был одним из лучших полузащитников мира!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19

      ManUtd Ismailov 14 апреля 2016, 00:23

      Ппц 3коммента, а из них двое не знают кто такой Александр Глеб

      0
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 13 апреля 2016, 21:10

      Хто таки Хлеб?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 апреля 2016, 20:18

      Шо есчё за Хлеб? а ну тот, синий-синий-синий, друган сычёва?Правда бисиклету в его исполнении не помню. Сэск

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 13 апреля 2016, 19:28

      «Месси, Неймар, Глеб». Кто-то тут лишний, мне кажется. И их даже двое.

      -1
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