Глеб арсеналовчкого периода был одним из лучших полузащитников мира!!
Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас поделился воспоминаниями об игре в футбол в раннем возрасте, а также назвал самых техничных игроков, против которых ему приходилось выступать.
– В каком возрасте вы впервые начали играть в мяч?
– У нас есть видеокассета с записью, где я играю в своeм первом школьном турнире в четырехлетнем возрасте. Но это был именно турнир. Впервые начал играть в мяч? Подозреваю, это случилось, когда я научился ходить.
– Сколько лет вам было, когда вы впервые начали чеканить мяч?
– Я начинал отрабатывать чеканку мяча на воздушных шарах. Это был футбольный трюк, который я начал понемногу изучать. Затем я начал использовать футбольный мяч, но точно не вспомню, когда именно это было. Вероятно, мне было где-то около четырeх лет.
– Над какими элементами мастерства вы работали в детстве усерднее всего?
– Практически ничего такого не было. Я всегда хотел организовывать результативные атаки. Я никогда не был эгоистичным в игре и всегда старался отдать передачу партнeрам.
– Какой технический элемент, увиденный вами в игре, поразил больше всего?
– Вероятно, Роналдо. Бразильский Роналдо. Он начал делать бисиклету и эластико вскоре после того, как его подписала «Барселона».
- Назовите самого техничного игрока не из «Челси», с кем или против кого вам приходилось выступать?
– Месси, Неймар… Александр Глеб был очень техничным футболистом. Деннис Бергкамп, Тьери Анри. Таких футболистов было множество.