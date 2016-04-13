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    Роналду: «Хочу, чтобы нам попалась «Бенфика»

    Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду поразмышлял на тему жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, что вчера португалец забил три гола в ворота «Вольфсбурга» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, что позволило «Реалу» преодолеть стадию четвертьфинала.

    «Атлетико» или «Барселона»? Сложно даже сказать. «Атлетико» хорошо играет в защите, а «Барселона» – одна из лучших команд в Европе. Мне лично хотелось бы сыграть с «Бенфикой».

    Мы обыграли «Барселону», но проиграли в первом матче «Вольфсбургу». Никто не ожидал, что «Манчестер Сити» выйдет в полуфинал. Всякое может случиться», — сказал он.

    Напомним, что жеребьевка следующей стадии турнира состоится 15 апреля.

    Источник: AS

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    13.04.2016 06:29
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +496

      firs04 13 апреля 2016, 11:16

      Эх Криштинка, надо всегда выбирать сильных соперников, чтобы показывать уровень команды

      0
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      ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > firs04 13 апреля 2016, 16:16

      Какой правильный, ты посмотри-ка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Vладимир 13 апреля 2016, 11:03

      Бавария и финал с Барселоной. И Сити с Барселоной в 1/2 было бы не менее зрелищно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 13 апреля 2016, 10:28

      Пусть ждет Баварию!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 апреля 2016, 10:13

      Кто везет-тому везет!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 апреля 2016, 10:10

      А попадется Манчестер Сити.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      reg57 13 апреля 2016, 09:54

      а может просто сразу в финал и с какой нибудь любительской командой

      3
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      Рейтинг: -1

      screamvoltage 13 апреля 2016, 09:45

      Надо отдать должное этому дебилу. Сегодня Вас - с победой.

      -2
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 13 апреля 2016, 09:42

      Жеребьёвку вам максимально лёгкой делают,так что можно ожидать всего,что угодно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 13 апреля 2016, 09:37

      ЛОХ

      -1
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      Рейтинг: +284

      Kano 13 апреля 2016, 09:26

      Ни фига он МС не уважает.

      1
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