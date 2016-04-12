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    Торрес: «Желаю «Реалу» успеха в матче с «Вольфсбургом»

    Форвард мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес желает мадридскому «Реалу» успеха в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Вольфсбургом». Напомним, что в первом матче «сливочные» проиграли со счетом 0:2.

    «Очевидно, что я болею за «Реал» в этом матче. В этой команде у меня есть хорошие друзья», — сказал Торрес в интервью Cadena Ser.

    Напомним, что «Реал» и «Вольфсбург» сыграют 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча в 21:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2016 09:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 12 апреля 2016, 15:14

      Волки порвут Реал на тряпки....И это будет нечто)))

      0
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      Рейтинг: +21

      Venya88 > Alex3920486 12 апреля 2016, 23:37

      надорвались !!!!!!

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 12 апреля 2016, 15:07

      Уверен, что весь Реал завтра тоже будет болеть за Торреса, ну точнее за Атлетико без Торреса.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      CMRDSA 12 апреля 2016, 11:02

      Реал выиграет 4-0 или 4-1

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 апреля 2016, 10:44

      И им сегодня засадят и вам завтра...

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 12 апреля 2016, 10:38

      Странное признание!!!

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