Торрес: «Желаю «Реалу» успеха в матче с «Вольфсбургом»

Форвард мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес желает мадридскому «Реалу» успеха в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Вольфсбургом». Напомним, что в первом матче «сливочные» проиграли со счетом 0:2.

«Очевидно, что я болею за «Реал» в этом матче. В этой команде у меня есть хорошие друзья», — сказал Торрес в интервью Cadena Ser.

Напомним, что «Реал» и «Вольфсбург» сыграют 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча в 21:45.