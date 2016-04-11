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    Зидан: «Может случиться, что «Вольфсбург» забьет»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга». Напомним, первую встречу мадридцы проиграли со счетом 0:2.

    «Впереди у нас важный матч, но мы должны сыграть с холодной головой. Мы не выиграем противостояние за 10–15 минут. Будет сложнее, если соперник забьет, но это может случиться. Нельзя ни на секунду терять концентрацию. Нам надо забивать, и у нас будет полтора часа для этого. Необходимо сохранять спокойствие.

    Болельщики хотят увидеть качественную игру. Я не сомневаюсь, что так мы и сыграем. Результат первого матча осложняет нашу задачу, но в то же время делает ее более интересной. Мы любим наших болельщиков. Знаем, как важны они для команды, особенно в домашних матчах. Хотим, чтобы они поддерживали нас с первой минуты и до финального свистка», – сказал Зидан.

    Матч «Реал» – «Вольфсбург» состоится во вторник, 12 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    11.04.2016 19:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 11 апреля 2016, 20:04

      Может!!!Да не может,а 100% забьют,такому унылому Реалу не чего делать в 1/2

      1
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Psih86 11 апреля 2016, 23:51

      В Мадриде они обычно не унылые))

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 11 апреля 2016, 19:36

      Хала Мадрид!

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