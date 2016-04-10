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    Аленичев: «Какой-то злой рок мешает нам обыграть «Кубань»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после ничьей в домашнем матче 23-го тура РФПЛ с «Кубанью» (2:2) отметил, что краснодарцы являются для красно-белых неудобным соперником. Напомним, столичный клуб не может переиграть желто-зеленых уже девять встреч подряд.

    «Кубань» – очень хорошая команда с хорошим подбором футболистом. У них были предыгровые кадровые проблемы, но есть игроки, которых их могут спокойно заменить. Вышедшая молодежь показала, что может соперничать и конкурировать с игроками основного состава.

    Молодой парень, забивший гол, это пример того, что молодежи надо доверять. Честно говоря, «Кубань» для нас неудобный соперник. И в том году не смогли их обыграть, и сегодня не удалось. Злой рок какой-то.

    Игра была интересной, с четырьмя голами. Хотя голы «Кубани» в какой-то степени получились курьезными. Претензий к игрокам у меня нет, самоотдача была, показали достаточно неплохой футбол. Хотя всегда хочется большего.

    Был план забить быстрый гол. В Махачкале мы быстро отличились, и в итоге завершили игру комфортной победой. Сегодня тоже сделали ставку на быстрый гол, но после гола надо увеличивать преимущество, а мы пропустили два нелепых гола», – сказал Аленичев.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    10.04.2016 21:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 11 апреля 2016, 12:53

      плохому танцору всегда что-то мешает....

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 апреля 2016, 00:29

      ... скорее, бухой ШАНСон и ГОЛимая попса.

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 апреля 2016, 00:05

      Нелепых, но красивых.

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 10 апреля 2016, 23:56

      а злой рок..потомучт переманил к себе игроков с кубани...попова и мельгарехо)))..эт шутка конечно)

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 10 апреля 2016, 23:44

      в этот раз спартаку еще повезло..могли бы обще без очков остаться..а то что ребров разок ошибся..дак он и спас несколько раз...

      спартаку вечно чтото ..ктото...мешает

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 апреля 2016, 22:44

      В церковь сходи)) А лучше в мечеть,как Бердыев)))

      -2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 10 апреля 2016, 21:59

      Может Спартаку тренер нужен? Я конечно не такой великий комментатор тренеров, как герой интервью, но мне кажется командой руководит днище.

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