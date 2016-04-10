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    «Лестер» гарантировал себе право на участие в Лиге чемпионов впервые в своей истории

    Лидер АПЛ «Лестер», одержавший сегодня победу в матче 33-го тура чемпионата Англии над «Сандерлендом» (2:0), обеспечил себе как минимум участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Это стало известно после того, как «Манчестер Юнайтед», располагающийся на пятой строчке в таблице, потерпел поражение от «Тоттенхэма» и потерял математические шансы набрать большее количество очков, чем «лисы».

    Таким образом, подопечные Раньери уже не опустятся ниже четвертого места по итогам чемпионата. Отметим, что «Лестер» впервые с своей истории примет участие в розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2016 21:03
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 апреля 2016, 17:40

      Рефери не заметили 3 игры рукой у Лестера(с Саутгемптоном)в штрафной зоне.Если так каждый матч,то понятно чего на первом месте.В топь глоров.

      0
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      Рейтинг: +53

      ceret 11 апреля 2016, 20:49

      из группы не выйдут. Скриньте

      -1
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      Рейтинг: +22

      Varela6789 11 апреля 2016, 16:11

      выиграют ЛЧ в следующем году. Скриньте.

      0
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 11 апреля 2016, 07:08

      Болею за Арсенал, но если не он то токо Лестер! Крумкачы вдохновляйтесь!!

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 11 апреля 2016, 05:38

      ну чё сказать... - круто!

      1
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      Рейтинг: +21

      _Дима_ 11 апреля 2016, 01:19

      теперь за чемпионством!

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 11 апреля 2016, 00:50

      чемпионы

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 апреля 2016, 00:24

      Молодцы!!!Надеюсь выиграют АПЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 11 апреля 2016, 00:15

      лестер красавцы! это не днища с цска и зенета, покупать чемпионат!

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 10 апреля 2016, 22:46

      Вперед Лестер!!!

      4
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