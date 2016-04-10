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    ФИФА удовлетворена тем, как идет строительство стадионов к ЧМ-2018

    Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит, прибывший в Россию с целью проконтролировать ход строительства стадионов к чемпионату мира-2018, остался доволен темпами возведения арен.

    «Ходом строительства на всех стадионах в России нас полностью удовлетворил.

    Нам было гарантировано, что все сроки по строительству будут соблюдены, и мы выражаем в этом абсолютную уверенность. Мы услышали конечную дату», – сказал Смит.

    Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» с пятого по 10-е апреля побывала на шести стадионах – в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге и Сочи.

    Источник: ТАСС

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    10.04.2016 20:14
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