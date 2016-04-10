ФИФА удовлетворена тем, как идет строительство стадионов к ЧМ-2018

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит, прибывший в Россию с целью проконтролировать ход строительства стадионов к чемпионату мира-2018, остался доволен темпами возведения арен.

«Ходом строительства на всех стадионах в России нас полностью удовлетворил.

Нам было гарантировано, что все сроки по строительству будут соблюдены, и мы выражаем в этом абсолютную уверенность. Мы услышали конечную дату», – сказал Смит.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» с пятого по 10-е апреля побывала на шести стадионах – в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге и Сочи.