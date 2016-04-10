Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Варди: «Это прекрасно, что болельщики «Сандерленда» провожали нас овациями»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди остался доволен отношением болельщиков «Сандерленда», проводивших обе команды овациями после матча 33-го тура АПЛ (2:0).

    «Мы также получили порцию оваций от болельщиков «Сандерленда», когда команды уходили с поля. Это прекрасно.

    Выдался отличный матч. Мы осознавали, что придется нелегко, но смогли преодолеть трудности.

    «Лестер» еще на шаг приблизился к возможному завоеванию титула. До окончания сегодняшнего дня мы будем наслаждаться этим, а потом продолжим работать, чтобы быть готовыми к следующей игре», – сказал Варди.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2016 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11