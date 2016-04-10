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    Роналду: «Вечер вторника должен быть волшебным»

    Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился своими ожиданиями от ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга». Напомним, что первая встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:0.

    «Вечер вторника будет волшебным. При поддержке трибун мы постараемся показать свою лучшую игру и избежать вылета. Если мы будем ощущать поддержку 80 тысяч человек, это станет большим плюсом. «Реал» уверен в себе, тренеру оказывается полное доверие, болельщики тоже должны верить.

    Думаю, мы сможем отыграться, если нам будут помогать и болеть за нас. Нужно выйти на поле с холодной головой и знанием дела. У нас большая цель. Мы должны пройти дальше. Только при этом условии все смогут разъехаться по домам счастливыми», – заявил Роналду.

    Источник: Marca

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    10.04.2016 17:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 апреля 2016, 19:18

      к тебе приедет твой друг - марокканский кикбоксер?)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +25

      DarkJoy 10 апреля 2016, 17:45

      и как всегда облажайтесь

      0
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