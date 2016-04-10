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    Долуда: «Все недостатки, на которые нам указывали, мы устранили. В Сочи все будет сделано в сроки»

    Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда рассказал о том, как проходит подготовка к проведению Кубка Конфедераций-2017 в городе Сочи.

    «Сочи будет принимать Кубок конфедераций в 2017 году. В мае мы начнем строительство трех тренировочных полей в Адлере, и к концу года они будут готовы.
    Все недостатки, на которые нам указывали, мы устранили. Можно с уверенностью сказать, что все будет сделано в сроки», – проинформировал Долуда.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    Источник: ТАСС

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    10.04.2016 13:38
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