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    Алдонин: «Странно говорить о том, что «Мордовия» легла под ЦСКА»

    Бывший футболист ЦСКА и «Мордовии» Евгений Алдонин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о матче 23-го тура РФПЛ между московским и саранским клубами. Напомним, ЦСКА обыграл «Мордовию» со счетом 7:1, и Дзюбе эта победа показалась чересчур легкой.

    «Команда подходит к матчам в разном состоянии и говорить о том, что «Мордовия» легла под ЦСКА, странно. Если Артем позволяет себе такое сказать, то пусть думает так. Но я бы не согласился с этим мнением.

    У «Мордовии» в понедельник был напряженный матч за шесть очков с «Крыльями», клуб из Саранска пытается сохранить прописку в Премьер-лиге. Поэтому хотелось бы поменьше слышать таких острых слов по сегодняшней встрече.

    Не берусь комментировать эти слова. Пусть это остается на совести того футболиста, который это сказал», – поделился своим мнением Алдонин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2016 23:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 10 апреля 2016, 15:28

      А что, разве не легла? Гинеру, учитывая ошибки в прошлой игре, в которой он хотел выиграть бесплаптно, бабло заносить пришлось в перерыве, а сейчас занёс перед игрой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 апреля 2016, 14:40

      конечно что то тут не чисто ЦСКА не может больше двух мячей забить а тут сразу 7 а в первом круге что это было 4-6 не бывает такого просто так

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12563

      leon1968 10 апреля 2016, 09:49

      "Конечно у нас все матчи договорные".Другого варианта нет и не может быть...А то,что ЦСКА очень нужна была победа-об этом и не говорится.

      -1
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      Рейтинг: +81

      zeni 10 апреля 2016, 07:45

      Легла сто пудов..

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 апреля 2016, 07:41

      Пару лет назад сама Бразилия умудрились слечь под немцев

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      noalias 10 апреля 2016, 06:28

      Женя просто понимает футболистов Мордовии и болельщиков. Давно ли сами раком стояли против Португалии? А так вообще да, легла и еще просила.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 апреля 2016, 04:21

      Можно сказать иначе. ЦСКА грубо взгромоздился на Мордовию и овладел ею 7 раз и каким то образом ещё и сами себя умудрились.

      -1
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 10 апреля 2016, 00:41

      А что игрочишка завидно стало?? Включай мозги иногда,язык твой-враг твой,смотри не пожалей в дальнейшем!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > RUSARM 10 апреля 2016, 08:32

      У Дзюбилы нет мозгов с детства, он пень с глазами.

      3
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      Рейтинг: +78

      msbleff 9 апреля 2016, 23:39

      Дзюба,человек с длинным языком и маленьким мозгом.

      2
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