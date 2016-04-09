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    Рыжиков: «Мне «Динамо» понравилось»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал победу в матче 23-го тура РФПЛ против «Динамо» (4:1).

    «Впечатления хорошие, главное – победа. Как сказал Марко Девич: «Как будто что-то выиграли». Нужна была эта победа, и мы ее добились. Так что теперь спокойно, вдумчиво можно готовиться к «Уралу».

    Мне, если честно, «Динамо» понравилось. Но не в обиду им, мы какие-то легкие голы забивали. Или, может, наоборот, наши ребята здорово сыграли.

    Почему прошлом матче уступили 0:1, а сегодня выиграли 4:1? Такая тактика была, ведь с «Локомотивом» мы играли от обороны, а здесь Саныч попросил прессинговать их сразу, чтобы они били вперед, что и получалось. Главное было не проиграть подбор – то, что мы сделали. Два быстрых гола тоже сыграли свою роль», – сказал Рыжиков.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    09.04.2016 23:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 10 апреля 2016, 08:38

      Если бы еще пару голов им забили , то восхищение бы увеличилось.

      2
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      Рейтинг: +139

      palych1974 10 апреля 2016, 07:06

      видимо, всему Рубину ТАКОЕ Динамо понравилось...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 10 апреля 2016, 06:09

      просто слова сочуствия

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