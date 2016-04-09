Карвахаль: «Во вторник будет война: 80 тысяч человек против «Вольфсбурга»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль после победы в матче 33-го тура Примеры против «Эйбара» (4:0) поделился ожиданиями от ответной встречи Лиги чемпионов с «Вольфсбургом». Напомним, игра в Германии закончилась поражением мадридцев с счетом 0:2.

«Во вторник будет война: 80 тысяч человек против «Вольфсбурга».

Свист в адрес Данило был несправедлив. С «Вольфсбургом» мы все сыграли плохо. Если вы свистите одному человеку, вы свистите всем нам.

Мы надеемся, что во вторник люди поддержат нас и сменят свист на аплодисменты», – сказал Карвахаль.