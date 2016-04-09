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    Бебето: «Как-то застал в Москве мороз в минус 25. Ничего, выжил!»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Бебето заявил, что зимние морозы являются тем, с чем, по его мнению, в первую очередь ассоциируется Россия.

    – С чем в первую очередь у вас ассоциируется Россия?

    – С холодом – однозначно, особенно зимой. Это вообще не обсуждается.

    – Погода у нас сейчас совсем не бразильская...

    – Да уж, холодновато. Но это скорее испытание для Роберто – я-то как-то застал в Москве мороз в минус 25 – и ничего, выжил! Можно сказать, что я человек, к холоду привыкший, потому что в свое время поколесил по Европе с «Депортиво».

    Источник: «Советский спорт»

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    09.04.2016 20:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 9 апреля 2016, 21:58

      Вот раньше игроки были у Бразилии,не то что сейчас х.. знает что.....всего не сколько игроков достойных!!!

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