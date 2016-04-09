Ломбертс: «В матче с «Амкаром» на нас было больше давления, чем против ЦСКА»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором сине-бело-голубые одержали победу над «Амкаром» (2:0).

– Как вам теперь турнирная таблица?

– Интересная! Мы продолжаем бороться за первое место. Да, ЦСКА, я видел, победил 7:1, но будем надеяться, они еще потеряют свои очки, а мы будем первыми.

– С кем было сложнее – тут или с ЦСКА?

– Это два непростых матча, но, возможно, сегодня давления на нас было даже больше. Там мы просто не дали ничего сделать сопернику. Сегодня тоже шансов было немного, но все равно, пока мы вели 1:0, у «Амкара» сохранялась возможность отыграться.