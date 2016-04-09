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    «Челси» готов приобрести Игуаина за 60 миллионов

    «Челси», который ищет усиление в атакующую линию в связи с возможным уходом Диего Косты, обратился к «Наполи» с предложением о покупке нападающего Гонсало Игуаина за 60 миллионов евро. Отмечается, что инициатором этого стал будущий главный тренер синих Антонио Конте

    Неаполитанцы, в свою очередь, не планируют расставаться с аргентинцем менее чем за 94 миллиона, то есть, ту сумму, которая прописана в контракте игрока в качестве отступных.

    В нынешней Серии А Игуаин принял участие в 31-м матче и забил 30 мячей.

    Источник: Football Italia

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    09.04.2016 13:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 11 апреля 2016, 13:38

      Ой чувствую боком выйдет им этот трансфер,хотя не впервой Абрамовичу деньги на ветер кидать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Spaun87 11 апреля 2016, 08:33

      Столько он не стоит! Игрок хороший одназначно,провтык Реала))

      0
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      Рейтинг: +19

      viking_91 9 апреля 2016, 15:18

      не перейдёт! 100%

      1
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 9 апреля 2016, 15:05

      Как бесят такие новости!!!Тренер меняется и все,теперь команда типа пол мира должна купить и продать!!!

      0
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      Рейтинг: +3

      daf105 9 апреля 2016, 14:52

      ничего себе

      0
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      Рейтинг: +128

      shmag 9 апреля 2016, 14:30

      дурачьё

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