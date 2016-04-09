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    Ван Гаал: «Достижения Руни говорят о том, что он является лучшим английским нападающим»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал накануне поединка 33-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» заявил, что игрок манкунианцев Уэйн Руни, несмотря ни на что, остается лучшим английским форвардом.

    «Форма игроков в этом вопросе играет важную роль, так как она изменичива. По обыкновению, Руни лучший нападающий, но посмотрите, сколько мячей забил Гарри Кейн. Это очень важный показатель для форвардов, и Уэйн – не исключение.

    Также на это влияет и игра команды, так что не все так однозначно в этом вопросе. Однако достижения Руни говорят о том, что он лучший нападающий», – сказал ван Гаал.

    Источник: Goal.com

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    09.04.2016 12:37
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