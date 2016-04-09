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    Покеттино: «Быть или не быть мне в «Тоттенхэме» – вот в чем вопрос»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о том, что готов и дальше работать в лондонском клубе, процитировав Шекспира и вспомнив случай из жизни.

    «Когда игрок подписывает контракт четыре года и хочет остаться в клубе на весь этот срок, он просто остается. Но тренер всегда находится под давлением, всегда есть угроза отставки. Быть мне здесь или не быть – вот в чем вопрос.

    Это мне напоминает первое свидание с моей девушкой Кариной, на которой я теперь женат. Я тогда был футболистом. Она сказал мне: «Давай сходим в кино после игры», и это был фильм по Шекспиру.

    Я был уставшим и подумал: «Какой мне Шекспир?». Было очень скучно. Но вдруг я почувствовал, как в мои ребра упирается локоть. Я резко выпрямился в кресле, не понимая, что произошло. Оказалось, я храпел.

    Хочу ли я подписать новый контракт? Да, а почему нет? Но около двух лет назад я подписал пятилетний договор, который будет действовать еще три с небольшим года», – сказал Покеттино.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.04.2016 01:41
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