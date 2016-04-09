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    «Челси» предлагает «Роме» 25 миллионов за Наингголана, римляне хотят 35

    Представители «Челси» и «Ромы» вступили в переговоры по трансферу полузащитника римлян Раджи Наингголана.

    По информации источника, спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини в пятницу посетил Лондон с целью обговорить возможный переход футболиста, в трансфере которого заинтересован лично будущий главный тренер «Челси» Антонио Конте.

    Сообщается, что стороны пока не могут договориться о цене: лондонцы надеются приобрести Наингголана за 25 миллионов евро, а «Рома» намерена получить 35 миллионов.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Наингголана в 27 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл за «Рому» 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отметился двумя результативными передачами.

    Источник: Guardian.com

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    09.04.2016 01:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +60

      DmitriM 9 апреля 2016, 10:34

      Его в МЮ :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 9 апреля 2016, 07:17

      Чем он их так удивил и заинтересовал????

      0
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      Рейтинг: +15

      koenigartur 9 апреля 2016, 07:10

      Класс!

      0
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      Рейтинг: +5

      samara94 9 апреля 2016, 06:54

      опять сброд собирают

      0
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      Рейтинг: +40

      Aiur 9 апреля 2016, 02:57

      Дорого, пьянич лучше будет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      overlom 9 апреля 2016, 02:52

      И что они в нём нашли?..по-моему, весьма средний игрок

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