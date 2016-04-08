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    Покеттино: «Тоттенхэм» может стать более серьезным клубом»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от матча 33-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Все мы знаем «Манчестер Юнайтед» как большой клуб с долгой историей. Думаю, у них есть хорошие игроки, и этот матч станет для нас вызовом.

    У «Тоттехэма» есть потенциал для развития в будущем: новый стадион, невероятный тренировочный центр, невероятная академия, хороший тренерский штаб и персонал.

    Думаю, у нас есть все составляющие для того, чтобы стать более серьезным клубом», – сказал Покеттино.

    Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 10 апреля. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ESPN

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    08.04.2016 21:21
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