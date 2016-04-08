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    Хендерсон пропустит остаток сезона АПЛ и может не сыграть на Евро

    Стали известны приблизительные сроки восстановления полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона. Напомним, он получил травму колена в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Боруссии» Д (1:1).

    Сегодняшнее обследование показало, что у футболиста повреждены боковые связки. Обычно подобная травма требует трех месяцев для восстановления, однако в случае Хендерсона сроки выздоровления могут составить от шести до восьми недель.

    Сообщается, что в нынешнем сезоне АПЛ футболист уже не сыграет, и его шансы поехать на Евро-2016 в составе сборной Англии также находятся под вопросом.

    Источник: Goal.com

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    08.04.2016 19:43
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