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    «Анжи» – «Ростов». Бухаров и Ротенберг начнут матч на скамейке запасных

    Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура российской Премьер-лиги между «Анжи» и «Ростовом».

    «Анжи»: Юрченко, Мусалов, Гаджибеков, Жиров, Лазич, Маевский, Мкртчян, Максимов, Бериша, Газимагомедов, Боли.
    Запасные: Помазан, Шафинский, Гасанов, Менса, Тигиев, Эбесилио, Амаду, Хадарцев, Абдулавов.

    «Ростов»: Джанаев, Новосельцев, Навас, Баштуш, Кудряшов, Нобоа, Калачев, Гацкан, Могилевец, Полоз, Азмун.
    Запасные: Покатилов, Медведев, Киреев, Ерохин, Эззатоллахи, Терентьев, Ротенберг, Думбия, Маргасов, Бухаров, Канга, Качарава.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2016 18:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2016, 19:30

      смотреть противно ходят по полю пешком

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