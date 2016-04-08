Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Инфантино поблагодарил Крымский футбольный союз за поддержку

    Крымский футбольный союз (КФС) получил письмо из Международной федерации футбола, в котором глава ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил крымскую футбольную общественность за поддержку и поздравления в связи с его избранием на пост президента.

    «Уважаемые друзья! Выражаю мою глубочайшую признательность за ваше поздравление, поддержку и одобрение. Вместе мы сможем восстановить репутацию и имидж организации, вернув доверие и гордость футбола в ФИФА и вернув ФИФА снова в футбол. Спасибо! Джанни Инфантино, президент ФИФА», — говорится в письме, опубликованном на сайте КФС.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2016 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11