Инфантино поблагодарил Крымский футбольный союз за поддержку

Крымский футбольный союз (КФС) получил письмо из Международной федерации футбола, в котором глава ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил крымскую футбольную общественность за поддержку и поздравления в связи с его избранием на пост президента.

«Уважаемые друзья! Выражаю мою глубочайшую признательность за ваше поздравление, поддержку и одобрение. Вместе мы сможем восстановить репутацию и имидж организации, вернув доверие и гордость футбола в ФИФА и вернув ФИФА снова в футбол. Спасибо! Джанни Инфантино, президент ФИФА», — говорится в письме, опубликованном на сайте КФС.