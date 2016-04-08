Перес верит в выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов

Ни одного упрёка за 0:2? Подозрительно. Уж не поблагодарил ли он их за слив? Реал сыграл в 3 раза хуже, чем против Барсы на Барнабеу в этом сезоне. Что-то слабо верится, что "сливочные" за 3 дня не смогли подготовиться к "волкам"
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не сомневается в том, что его команда пробьется в полуфинал Лиги чемпионов.
Напомним, что команда Зинедина Зидана проиграла в выездном матче со счетом 0:2. После игры Перес зашел в раздевалку к команде и выразил игрокам поддержку. Как сообщает источник, со стороны президента клуба не было высказано ни одного упрека.
Ответный матч между «Реалом» и «Вольфсбургом» пройдет 12 апреля.