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    Перес верит в выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не сомневается в том, что его команда пробьется в полуфинал Лиги чемпионов.

    Напомним, что команда Зинедина Зидана проиграла в выездном матче со счетом 0:2. После игры Перес зашел в раздевалку к команде и выразил игрокам поддержку. Как сообщает источник, со стороны президента клуба не было высказано ни одного упрека.

    Ответный матч между «Реалом» и «Вольфсбургом» пройдет 12 апреля.

    Источник: Marca

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    08.04.2016 09:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 8 апреля 2016, 13:53

      Ни одного упрёка за 0:2? Подозрительно. Уж не поблагодарил ли он их за слив? Реал сыграл в 3 раза хуже, чем против Барсы на Барнабеу в этом сезоне. Что-то слабо верится, что "сливочные" за 3 дня не смогли подготовиться к "волкам"

      1
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 8 апреля 2016, 12:06

      да пройдут скорее всего,в тот раз просто после Барсы выдохлись полностью...:)

      1
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      Рейтинг: +5

      СУРГУТ186 8 апреля 2016, 10:51

      реал финал выйграет у баварии

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 апреля 2016, 09:41

      С такой защитой неудевлюс если еще два пропустят... рамас и пепе пешеходы давно... варан хоть и ошибки делает играет до последнего... купите хуммелся

      -1
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