Перес верит в выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не сомневается в том, что его команда пробьется в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, что команда Зинедина Зидана проиграла в выездном матче со счетом 0:2. После игры Перес зашел в раздевалку к команде и выразил игрокам поддержку. Как сообщает источник, со стороны президента клуба не было высказано ни одного упрека.

Ответный матч между «Реалом» и «Вольфсбургом» пройдет 12 апреля.