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    Ракицкий: «Могли забивать больше»

    Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий уверен в том, что его команда могла забить португальской «Браге» больше двух мячей в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что вчерашняя игра завершилась победой «горняков» со счетом 2:1.

    «Спасибо нашему доктору Артуру Глущенко, а также массажисту команды Игору Гришковичу. Они меня подняли на ноги после травмы. Хотя я восстановился еще не до конца – мениск быстро не лечится. Но уже заметен прогресс, нормально себя чувствую. Что касается «Браги», то это хорошая команда, с быстрым нападением и полузащитой. Соперник очень понравился. Сегодня я совершил всего один фол, причем в том моменте сыграл в мяч и в ногу, но получил карточку. Арбитр сказал, что если бы игрок не упал, возможно, была бы голевая атака… В целом счет хороший. Мы дважды отметились в воротах «Браги», могли и больше. Теперь ждем 14 апреля», – сказал он.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    08.04.2016 07:00
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