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    Марсело: «Поражение от «Вольфсбурга» – не катастрофа»

    Защитник «Реала» Марсело спокойно отнесся к поражению в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов от «Вольфсбурга».

    «Поражение от «Вольфсбурга» не является катастрофой для нас. Это обычный футбольный матч. Впереди нас ждет ответная встреча на домашнем стадионе. У нас есть все, чтобы реабилитироваться», – считает Марсело.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Вольфсбург» – «Реал» завершился со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет в Мадриде 12 апреля.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    07.04.2016 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +399

      kella 7 апреля 2016, 10:25

      У Вольфсбурга после игры выросли крылья, а волк с крыльями, - это песец для Реала!

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