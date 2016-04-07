Марсело: «Поражение от «Вольфсбурга» – не катастрофа»

Защитник «Реала» Марсело спокойно отнесся к поражению в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов от «Вольфсбурга».

«Поражение от «Вольфсбурга» не является катастрофой для нас. Это обычный футбольный матч. Впереди нас ждет ответная встреча на домашнем стадионе. У нас есть все, чтобы реабилитироваться», – считает Марсело.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Вольфсбург» – «Реал» завершился со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет в Мадриде 12 апреля.