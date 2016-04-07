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    Хекинг: «Вчера я смотрел в ваши глаза, и никто не верил в мои слова»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг поделился впечатлениями после победы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:0).

    «2:0 – это большое преимущество. Нам нужен гол, а затем надо будет остановить атаки Мадрида.

    Вчера я смотрел в ваши глаза, и никто не верил в мои слова. Теперь вы видите: в футболе возможно все

    Сегодня одним из наших ключевых игроков был Бруно Энрике. Мы хотели удивить им «Реал»», – сказал Хекинг.

    Также наставник прокомментировал эпизод с участием Марсело и Максимилиана Арнольда.

    «Это было неспортивно, и подобным вещам не место на футбольном поле».

    Источник: Twitter

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    07.04.2016 01:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 апреля 2016, 10:47

      Браво Хекинг!

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