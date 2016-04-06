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    Лига чемпионов. «Вольфсбург» обыграл «Реал»

    В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Вольфсбург» оказался сильнее «Реала» благодаря голам Рикардо Родригеса и Максимилиана Арнольда – 2:0.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Вольфсбург (Германия) – Реал (Испания) – 2:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Родригес (с пенальти), 18; 2:0 – Арнольд, 25.

    Вольфсбург: Бенальо, Данте, Налдо, Родригес, Виейринья, Энрике (Треш, 78), Густаво, Гилавоги, Арнольд, Дракслер, Шюррле (Крузе, 83).

    Реал: Навас, Данило, Пепе, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич (Иско, 60), Кроос (Хамес Родригес, 84), Бэйл, Роналду, Бензема (Хесе Родригес, 41).

    Предупреждения: Виейринья, 18; Бенальо, 56; Густаво, 60; Арнольд, 70; Бэйл, 70.

    Судья: Джанлука Рокки.

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2016 23:36
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 7 апреля 2016, 22:58

      в ответной игре вольфсбург должен обязательно забить...хотя бы 1 гол

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 7 апреля 2016, 08:43

      Реал

      0
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 7 апреля 2016, 06:30

      Че там Реал сума сошел?

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 7 апреля 2016, 03:22

      Кошмар. Вот так Реал - 2 забить на Камп Ноу и ни одного Вольфсбургу.
      Печальбеда.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 апреля 2016, 02:33

      Ну вот, сотни миллионов потрачены на трансферы а результат на лицо, испанский нацпроэкт нужно распускать

      -1
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      Рейтинг: +9

      mouzEmoTion 7 апреля 2016, 00:55

      яснопонятно))))

      0
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      Рейтинг: +48

      riat 7 апреля 2016, 00:41

      Вышли на раслабоне ,типа щас мы Волков раскатаем , да не тут то было ! А собраться так и не смогли ! Зидан видать не важный мотиватор !!! Чё то мне подсказывает ,что можем и не пройти !!! Данило,Бейл ,Каземиро в топку !!!

      0
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 7 апреля 2016, 00:03

      Волки позорные!

      -3
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 7 апреля 2016, 00:02

      Реал смотрелся очень слабо и отмазка про "выложились в классико" не прокатит..Бэйл, Каземиро, Данило просто ужас..Вольфсбург при этом не показал чего-то выдающегося, но этого хватило для того чтобы без вариантов обыграть Мадрид.

      4
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      Рейтинг: +71

      Ден61 7 апреля 2016, 00:01

      Барса и Реал что то вообще мертвые.

      -1
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