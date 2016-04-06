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    Луческу: «Брага» – команда для спектакля»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Браги» вспомнил о противостоянии команд в 2010 году.

    «Брага» была и остается очень хорошей командой. Мы обыграли ее в первой игре в 2010 году за счет опыта, в Донецке была сложнейшая игра. Нынешняя «Брага» – это команда для того, чтобы создавать спектакль, очень техничная. Хочется выделить игроков «Браги» – Рафаэла и Педру Сантуша.

    Я напомнил о нашем противостоянии с «Брагой» в 2010 году. Мы сделали нарезки той игры, голы забитые, некоторые моменты», – сказал Луческу.

    Матч «Брага» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 апреля. Начало – в 22:05.

    Источник: УЕФА

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    06.04.2016 22:45
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