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    Тухель: «Благодаря Клоппу многие узнали о существовании «Боруссии»

    Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Ливерпуля» лестно отозвался о наставнике мерсисайдцев Юргене Клоппе.

    «Благодаря Клоппу многие узнали о существовании «Боруссии». Буду крайне удивлен, если наши болельщики не окажут ему теплое приветствие. Важно не то время, которое он проработал в клубе, а вклад, который внес.

    Клопп всегда хочет побеждать. Конечно, Юрген заслуживает теплого приема, но он не окажет «Боруссии» никакого милосердия», – отметил Тухель.

    Источник: Goal.com

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    06.04.2016 18:43
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