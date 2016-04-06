Рамирес: «Ушел из «Челси» из-за Хиддинка»

Бывший полузащитник «Челси» Рамирес, ныне выступающий за «Цзянсу Сунин», дал понять, что главная причина его ухода из лондонского клуба – Гус Хиддинк.

«Приход нового тренера - одна из основных причин, по которой я покинул клуб. И это вовсе не потому, что у меня были дружеские отношения с Моуринью. При португальце я знал, что у меня есть шанс играть. Хиддинк же исключил меня из состава сразу, как только пришел. Не понимаю, почему так произошло, ведь я хорошо играл и усердно трудился. Он не любил меня как игрока и не давал мне шанса побороться за место в составе», – сказал Рамирес.