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    Зидан: «Вольфсбург» заслужил место в четвертьфинале Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что «сливочные» уже не вспоминают о победе над «Барселоной» (2:1) в Класико, и полностью сосредоточены на завтрашней встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга».

    «Класико? Сейчас мы обязаны сосредоточиться исключительно на ближайшей игре с «Вольфсбургом».

    В футболе нельзя расслабляться, иначе ты проиграешь. Главное, что мы набрали хорошую форму, но не стоит терять концентрацию. В ближайшее время нас ожидают несколько непростых матчей, очень важных для «Реала», и каждый из них сродни финалу.

    Победа над «Барселоной» сыграла полезную роль для футболистов в плане психологии. Меня устраивает та игра, которую демонстрирует команда.

    «Вольфсбург» показал, что достоин места в четвертьфинале. Дела в чемпионате у них идут не совсем гладко, но Лига чемпионов – совсем иной турнир, и они будут гораздо больше мотивированы», – сказал Зидан.

    Напомним, поединок «Вольфсбург» – «Реал» состоится завтра шестого апреля в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    05.04.2016 22:59
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 апреля 2016, 21:24

      по вчерашней игре можно сказать, что и в полуфинале тоже заслужил

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 апреля 2016, 23:49

      Правильно!Только боевой настрой на волков!!!

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