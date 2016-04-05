Приб: «Сыграть за сборную России – моя мечта»

Немецкий полузащитник «Ганновера» Эдгар Приб, родившийся в городе Нерюнгри, в Якутии, заявил, что с большим удовольствием бы принял предложение выступать за сборную России.

– Если бы получили сейчас предложение от русского топ-клуба – приняли бы его?

– Серьезно бы рассмотрел это предложение. На первый взгляд, не вижу причин для отказа. Переход в клуб менее известный, но с лучшим контрактом? Не знаю, сначала нужно увидеть предложение.

– Во время игры в «Гройтер Фюрте» Генрих Шмидтгаль (немец с казахским происхождением) предложил вам играть за сборную Казахстана.

– Откуда вы знаете? Да, мы разок действительно об этом говорили. Я сказал, что пока еще не готов, может через пару лет. Я бы с удовольствием сыграл вместо этого за сборную России. Я там родился и чувствую связь со страной. Только паспорта пока нет русского.

– А на Transfermarkt.de под вашим именем стоит в том числе и русское гражданство.

– Правда? На самом деле паспорта у меня нет, но в данный момент я занимаюсь его получением. У меня было русское свидетельство о рождении, но при получении немецкого гражданства его, кажется, забрали.

– Значит, в случае предложения от России сыграть за национальную команду вы ответили бы положительно?

– Без сомнения. Но, к сожалению, из РФС ко мне еще никто не обращался. Но думаю в том числе и потому, что у меня не было русского паспорта. Теперь, надеюсь, все поменяется. Тем более, я играю на достаточно дефицитной во всем мире позиции левоногого левого края.

– Смотрите игры сборной России?

– Конечно. Например, смотрел матч против Франции. Считаю, сыграли очень достойно. Смотришь игру и сразу начинаешь мечтать, что когда-нибудь выйдешь на поле в футболке национальной сборной. Хочется верить, что когда-нибудь все получится. Сыграть за сборную России – моя мечта.