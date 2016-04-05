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    Полиция начала расследование из-за угроз в адрес годовалой дочери Варди

    Полиция графства Лестершир инициировала расследование из-за угроз сексуального характера в адрес годовалой дочери форварда «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди. В воскресенье перед матчем чемпионата Англии «Лестер» – «Саутгемптон» невеста Варди Ребека Николсон разместила в своем Twitter снимок дочери в форме команды и надписью «папочка» на спине. Позже ей поступило несколько сообщений от различных пользователей с угрозами сексуального характера в адрес ребенка.

    «Мы предложили семье Джейми нашу полную поддержку в борьбе с этими шокирующими заявлениями и передали дело в полицию», – заявил представитель «Лестера».

    Источник: Р-Спорт

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    05.04.2016 08:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 апреля 2016, 01:20

      стандартные приколы неадекватных нелюдей,Варди персона известная,поэтому подняли шумиху в сми...но стыдно конечно за дол....бов!

      1
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      Рейтинг: +65

      DenMih 5 апреля 2016, 10:40

      карапуз такой милый!

      2
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 5 апреля 2016, 10:36

      Мдя, дебилов везде хватает!

      5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 апреля 2016, 10:29

      по-любому арабы какие-нибудь, только у них такое на уме может быть

      4
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 5 апреля 2016, 10:24

      Варди сборную тащит, что за нелюди такое вобще могут писать

      2
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      Рейтинг: +21

      Legenda-17 5 апреля 2016, 10:04

      Да уж что твориться

      0
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      Рейтинг: +81

      zohan383 5 апреля 2016, 09:54

      дибилы

      1
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 5 апреля 2016, 08:50

      Европейцы совсем с катушек съехали((

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vlalvl 5 апреля 2016, 09:21

      Цапки вырезавшие всю семью не съехали, солдат вырезавший семью в Армении не съехал с катушек?
      Уродов везде хватает.
      Английская полиция на угрозы реагирует, наша Цапков покрывала, пока уже совсем не распоясались.
      Почувствуй разницу.

      2
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      Рейтинг: +76

      Merovingen > vlalvl 5 апреля 2016, 10:54

      Идиотов везде хватает. У нас их не меньше.

      2
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa > Merovingen 5 апреля 2016, 11:36

      да они преимущественно на спортсайтах в коментах ых

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      Рейтинг: +31

      vlalvl > kykyi 7 апреля 2016, 11:24

      Где ваш Крим?

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 5 апреля 2016, 08:28

      еб"нутый народ! такую няшу обижать блеать

      3
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