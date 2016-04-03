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    Шишкин сравнил матч «Ростова» и «Спартака» с Эль Класико

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин в шутку сравнил матч 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:0) с Эль Класико и отметил, что испанском противостоянии болел за «Реал».

    «Два Эль Класико вчера смотрел: «Ростов» – «Спартак» и «Барселона» – «Реал». Всегда болею в таких играх за мадридцев. Конечно, удивился, когда «Реал» сравнял и забил. По игре, наверное, больше доминировала «Барселона», но мадридцы вовремя воспользовались ошибками каталонцев», – отметил Шишкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2016 17:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2016, 22:14

      Обалдеть уже и железнодорожники начали голос свой высовывать .Вот интересно какой дибил у тебя вообще спросил ???????

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 3 апреля 2016, 18:07

      А я бы сравнил как что-то с пальцем,без обиняков.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > koli4ka 3 апреля 2016, 20:47

      Интересно, а где что-то, а где палец)))

      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 3 апреля 2016, 17:34

      А зачем сравнивать если один Месси стоит как все игроки Ростова и Спартака вместе взятые,,,,,,,

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