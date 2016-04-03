Тихонов: «Слуцкий? Мировая практика показывает, что тренер сборной – это тренер сборной»

Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился мнением о совмещении постов наставника ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким, а также выразил мнение, что национальной команде нужен освобожденный специалист.

«Мы понимаем, откуда пришла эта ситуация с совмещением постов – ушел Фабио Капелло, и на тот момент ответственные за такие вещи люди решили, что Слуцкий в состоянии совмещать работу и в ЦСКА, и в сборной, и, кстати, это ему не помешало успешно выполнить задачу выхода из группы. Есть много противников того, чтобы тренер совмещал работу в клубе и сборной, ведь он не в состоянии охватить все, если он совмещает несколько должностей. Мировая практика тому пример: тренер сборной – это тренер сборной. Я думаю, что после чемпионата России или после чемпионата Европы у нас будет освобожденный тренер, и он будет заниматься только сборной», – сказал Тихонов.