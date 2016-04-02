Хиддинк: «Хотели бы видеть Пато в деле раньше, но ему нужно было время»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился мнением о дебюте нападающего синих Пато в матче 32-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (4:0). Напомним, в стан лондонского клуба форвард перешел во время зимнего трансферного окна, однако с того времени не сыграл за команду ни минуты.

«Я рад, что ему, наконец, удалось сыграть. Естественно, мы хотели бы видеть его в деле раньше, но ему было нужно время на подготовку. Это был не самый сложный матч Премьер-лиги, но мы рады, что он получил столь ценную игровую практику. Посмотрим, как он будет справляться дальше. Все мы видели, как он выкладывается на тренировках с основой, а затем выполняет дополнительные упражнения. Партнеры по команде понимают его ситуацию, поддерживают во всем и рады тому, что ему удалось забить», – сказал Хиддинк.