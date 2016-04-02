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    Веденеев: «На красивые атаки «Зенит» сегодня не способен»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 22-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА. Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30.

    «Зенит» по сравнению с прошлым сезоном потерял свою игру и никак не может выйти на должный уровень, лишь периодически играя в полную силу. Говорить о турнирном соперничестве команде Андре Виллаш-Боаша не так просто. Задача номер один – хотя бы выйти на второе место. Вторая цель – постараться догнать ЦСКА. В матче с армейцами «Зениту» нужно не дать забить гол в свои ворота и постараться провести разящую контратаку, реализовать стандартные положения. На красивые атаки «Зенит» сегодня не способен», – сказал Веденеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.04.2016 19:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 3 апреля 2016, 13:30

      Ёптыть,это уже четыре года как данность,а Сергей Геннадьевич проснулся только сейчас,видимо.

      1
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      Рейтинг: +1307

      Taps 2 апреля 2016, 22:00

      Капусты нашинковал, можно и прочь из России.

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 2 апреля 2016, 20:47

      Ну-ну -завтра,надеюсь,увидим красивые атаки Зенита.
      ..."экспертов"развелось...

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