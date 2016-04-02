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    Пато: «Был удивлен, получив команду выходить на поле»

    Нападающий «Челси» Пато, пополнивший ряды синих в период зимнего трансферного окна, поделился эмоциями от победной встречи с «Астон Виллой» (4:0). В этом матче бразилец дебютировал в составе лондонцев, отличившись голом с 11-метровой отметки. Напомним, Пато появился на поле на 24-1 минуте, заменив форварда Лоика Реми.

    «Я испытываю невероятные ощущения. Был удивлен, когда получил команду выходить на поле.

    Взаимодействовать с партнерами по ходу игры получалось очень легко. Я получил большое удовольствие, несмотря на усталость», – сказал Пато.

    Источник: BBC

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    02.04.2016 17:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      Kano 2 апреля 2016, 18:13

      Сыграл нормально. Пока выносливости нет.

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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 2 апреля 2016, 17:55

      От чего усталость,от пуза?

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      Рейтинг: +284

      Kano > Romio-xxx 2 апреля 2016, 18:14

      Ну АПЛ другая отдача и физподготовки пока не хватает все таки.

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