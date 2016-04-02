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    Шишкин: «Локомотив» хочет попасть в Лигу чемпионов»

    Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин рассказал о целях клуба в текущем сезоне.

    «Не хотелось бы сейчас говорить о задачах на сезон. Мы хорошо подготовились к чемпионату. Конечно, не всегда получается показывать хорошую игру, но главное, что есть результат. Надеюсь, что к концу сезона мы наберeм лучшую форму, ещe больше сыграемся. Конкретных задач на сезон нам не ставили, но, конечно, мы хотим попасть в Лигу чемпионов и пройти чем дальше, тем лучше», – сказал Шишкин.

    По итогам 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает 3-е место, имея в активе 38 очков.

    Источник: ТАСС

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    02.04.2016 13:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 апреля 2016, 15:11

      вы за*бали пи*деть, Рубин сначала обыграйте

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 2 апреля 2016, 14:13

      Надо не только хотеть,но и делать....а тут...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 2 апреля 2016, 13:24

      Хотеть не вредно)))

      -1
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